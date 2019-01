MÄRKTE-Bankbilanzen bremsen US-Börsen - Chinas Konjunkturhilfen stützen

New York, 15. Jan (Reuters) - Enttäuschende Geschäftszahlen der Banken JPMorgan und Wells Fargo dämpfen die Kauflaune an den US-Börsen. Die Aussicht auf einen Konjunkturschub beim wichtigen Handelspartner China hielt die Wall Street am Dienstag aber im Plus. Der Standardwerteindex Dow Jones legte zur Eröffnung 0,3 Prozent zu.

Die Regierung in Peking will mit Steuer- und Abgabensenkungen die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft ankurbeln. Außerdem hatte sich US-Präsident Donald Trump optimistisch geäußert, dass der Zollstreit mit China bald beigelegt wird.

JPMorgan fuhr im abgelaufenen Quartal zwar erneut einen Rekordgewinn ein, blieb aber hinter den Markterwartungen zurück. Ähnlich wie bei Citigroup war ein schwächelndes Anleihe-Geschäft hierfür verantwortlich. JPMorgan-Aktien verloren daraufhin 1,5 Prozent. Bei Wells Fargo gingen Einnahmen und Gewinn zurück. Die Titel des Geldhauses gaben 1,3 Prozent nach.

Die bisher vorgelegten Zahlen der Finanzbranche seien kein gutes Omen für die angelaufene Bilanzsaison, sagte Art Hogan, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters National Securities. Allerdings seien die Erwartungen insgesamt niedrig, so dass größere Ausverkäufe unwahrscheinlich seien.

UnitedHealth übertraf dagegen bei Umsatz und Gewinn die Markterwartungen. Analysten monierten allerdings die gestiegenen Kosten des größten US-Krankenversicherers für Behandlungen. UnitedHealth-Titel verteuerten sich um 1,6 Prozent. (Büros New York und Bangalore geschrieben von Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)