MÄRKTE-Bank of America und Goldman Sachs treiben Wall Street an

Frankfurt, 16. Jan (Reuters) - Beflügelt von starken Quartalsergebnissen von Bank of America und Goldman Sachs haben die US-Börsen am Mittwoch im frühen Handel zugelegt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann 0,6 Prozent auf 24.200 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 kletterte um 0,5 Prozent auf 2622 Zähler, und der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,7 Prozent auf 7073 Punkte.

Die Geldhäuser glänzten im Schlussquartal 2018 mit hohen Gewinnen. Bei Bank of America betrug das Ergebnis 7,3 Milliarden Dollar und war damit rund drei Mal so hoch wie vor Jahresfrist. Goldman Sachs punktete bei den Anleger mit starken Einnahmen im Aktienhandel, die Rückgänge im Anleihegeschäft ausglichen. Die Papiere von Bank of America legten rund sechs Prozent zu, Goldman Sachs stiegen um 3,7 Prozent.

Der zweite Rücktritt eines Finanzchefs beim Facebook-Rivalen Snap binnen eines Jahres vergraulte die Anleger hingegen. Die Aktien des Snapchat-Betreibers fielen um rund elf Prozent auf 5,80 Dollar. Der Verlust eines so hochrangigen Managers mache es für Snap noch schwerer, gute Führungskräfte zu finden und im Wettbewerb zu bestehen, sagte Analyst Jonathan Kees vom Handelshaus Summit Insights.

Anleger warteten auf den Konjunkturbericht der US-Notenbank (Beige Book) sowie das Misstrauensvotum gegen die britische Premierministerin Theresa May, nachdem das Parlament den Brexit-Vertrag abgelehnt hatte.