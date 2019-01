MÄRKTE-Zollstreit und Morgan Stanley vermiesen US-Anlegern die Laune

Frankfurt, 17. Jan (Reuters) - Enttäuschende Ergebnisse der Investmentbank Morgan Stanley und die Furcht vor den Folgen des Handelsstreits zwischen den USA und China haben die Börsen in New York am Donnerstag belastet. Außerdem drückte der anhaltende Regierungsstillstand in den USA auf die Stimmung. “Anleger fürchten, dass der Shutdown die Wirtschaft der USA beeinträchtigt”, sagte Ökonom Scott Brown von der Bank Raymond James. In den USA stehen die Regierungsgeschäfte wegen eines Streits um eine Mauer zu Mexiko teilweise seit Wochen still.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor zu Handelsbeginn am Donnerstag 0,3 Prozent auf 24.147 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,3 Prozent nach auf 2609 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rutschte um 0,4 Prozent ab auf 7010 Stellen.

Kopfzerbrechen bereitete Investoren ein Gesetzentwurf der USA, wonach der Verkauf von Chips und anderen Komponenten an den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei und andere Telekomfirmen verboten werden soll, die gegen US-Sanktionen oder Exportkontrollen verstoßen. Der Konflikt könne die Verhandlungen im Zollstreit erschweren, sagte ein Händler.

Die Aktien von Morgan Stanley rutschten um fünf Prozent ab. Das Geldhaus bekam im Schlussquartal 2018 wie die Konkurrenten Goldman Sachs, JP Morgan und Citigroup die Turbulenzen an den Finanzmärkten zu spüren und verzeichnete Einbußen im wichtigen Handel mit festverzinslichen Wertpapieren. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)