MÄRKTE-Mögliche Entspannung im Zollstreit hilft Wall Street

New York, 18. Jan (Reuters) - In der Hoffnung auf ein Ende des Zollstreits mit China decken sich Anleger wieder mit US-Aktien ein. Enttäuschende Firmenbilanzen bremsten den Anstieg allerdings. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Freitag um bis zu 0,6 Prozent.

Getrieben wurden die Käufe von einem Bericht des “Wall Street Journal”, wonach US-Finanzminister Stephen Mnuchin bei der nächsten Verhandlungsrunde mit der Pekinger Regierung Ende Januar eine Aufhebung der Strafzölle auf chinesische Einfuhren vorschlagen will. Das Finanzministerium habe dies zwar zurückgewiesen, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses ThinkMarkets. Anleger setzten dennoch darauf. “Sollte es sich als Zeitungsente erweisen, wird der Verkaufsdruck immens sein.”

Bei den Aktienwerten zog Tesla Aufmerksamkeit auf sich. Der Elektroauto-Pionier machte ersten Berechnungen zufolge zum Jahresabschluss weniger Gewinn als im dritten Quartal. Außerdem sollen 3000 Stellen gestrichen werden. Beides decke sich mit seinen Erwartungen, schrieb Analyst Philippe Houchois von der Investmentbank Jefferies. Dennoch rutschten Tesla-Titel um 7,3 Prozent ab.

Enttäuscht reagieren Investoren auch auf die Zahlen von Netflix. Die Online-Videothek lockte zwar so viele Neukunden an wie nie zuvor. Das Umsatzplus zum Jahresende 2018 und die Ziele für das laufende Quartal blieben aber hinter den Erwartungen zurück. Netflix-Papiere verbilligten sich um 1,6 Prozent. (Reporter: Shreyashi Sanyal, geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)