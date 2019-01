MÄRKTE-IBM & Co schieben Wall Street an

Frankfurt, 23. Jan (Reuters) - Beflügelt von Firmenbilanzen haben die US-Börsen am Mittwoch zugelegt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg um mehr als ein Prozent auf 24.694 Punkte, der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,6 Prozent auf 2649 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte um 0,8 Prozent auf 7074 Punkte zu.

Nach den Kursverlusten am Dienstag sei eine von guten Unternehmenszahlen gestützte Erholung nicht ungewöhnlich, sagte Analyst Michael Antonelli vom Finanzdienstleister Robert W. Baird. Zur freundlichen Stimmung trugen United Technologies bei. Der US-Mischkonzern profitierte von der florierenden Nachfrage in der Luftfahrtsparte und steigerte seinen Nettoumsatz im vierten Quartal um 15 Prozent. Die Anteilsscheine kletterten um 5,7 Prozent. Für die von Konjunktursorgen geplagten Anleger sei das Balsam für die Seele. “Der optimistische Ausblick zeigt, dass die US-Wirtschaft insgesamt in einer soliden Verfassung ist”, sagte Antonelli.

Anleger griffen auch bei Aktien von IBM zu, die mehr als sieben Prozent gewannen. Der mit hohen Investitionen angestoßene Konzernumbau beim weltgrößten IT-Dienstleister trägt langsam Früchte. Erstmals seit 2011 steigerte der US-Konzern im Gesamtjahr seinen Umsatz.

Papiere von Procter & Gamble stiegen um 5,4 Prozent, nachdem der Kosumgüterkonzern im Quartal dank einer starken Nachfrage nach seinen Kosmetik- und Waschmittelprodukten mehr umsetzte als erwartet. (Reporter: Shreyashi Sanyal, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)