MÄRKTE-Furcht vor Hängepartie im Handelsstreit lastet auf US-Börsen

New York/Bangalore, 24. Jan - Die Furcht vor einer Hängepartie im Handelsstreit zwischen den USA und China hat Anlegern an der Wall Street auf den Magen geschlagen. US-Handelsminister Wilbur Ross sagte am Donnerstag, man sei noch “meilenweit” von einer Lösung in dem seit Monaten schwelenden Konflikt entfernt. Es gebe aber grundsätzlich eine Chance, ein Abkommen zu erzielen. Kommende Woche wird eine Delegation aus China zu Verhandlungen in Washington erwartet. Belastet wurden die Börsen auch von dem teilweisen Regierungsstillstand in den USA. Volkswirte rechnen mit einem Dämpfer für die US-Konjunktur.

Der Dow-Jones-Index eröffnete kaum verändert mit 24.579 Punkten, nachdem sich vorbörslich noch Kursgewinne abgezeichnet hatten. Der breiter gefasste S&P 500 notierte knapp im Plus bei 2638 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,2 Prozent auf 7042 Stellen.

Gefragt waren unter anderem Werte von Chipkonzernen wie Texas Instruments, die im vergangenen Quartal unerwartet solide abgeschnitten hatten. Aktien von US-Wettbewerbern wie Xilinx und Lam Research stiegen je um knapp zehn Prozent. Texas Instruments legten drei Prozent zu. Anleger hatten ihre Erwartungen an die Branche zuletzt herunter geschraubt, nachdem Apple vor schwächelnden Geschäften gewarnt hatte.

Anleger griffen auch bei Aktien von American Airlines zu, sie stiegen um 7,9 Prozent. Die gemessen an der Passagierzahl größte US-Fluggesellschaft verdiente im vierten Quartal mehr als erwartet. (Reporter: Sruthi Shankar und Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)