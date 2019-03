MÄRKTE-Spekulation auf lockere Geldpolitik treibt US-Börsen

Frankfurt, 19. Mrz (Reuters) - In der Hoffnung auf lockere geldpolitische Zügel der Notenbank Fed decken sich Anleger mit US-Aktien ein. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Dienstag um jeweils ein knappes halbes Prozent.

“Es herrscht Optimismus, dass die Fed die Zinsen nicht antastet, die Wirtschaft weiter vor sich hinwächst und wir keine Inflation sehen”, sagte Robert Pavlik, Chef-Anlagestratege beim Vermögensverwalter SlateStone. Anleger wollten daher eine mögliche Aktienrally nicht verpassen.

Zu den größten Gewinnern an der Wall Street gehörten Cannabis-Anbieter wie Tilray, dessen Aktien sich um 4,5 Prozent verteuerten. Das kanadische Unternehmen verdreifachte den Angaben zufolge seinen Quartalsumsatz auf umgerechnet 14 Millionen Euro und übertraf die Markterwartungen. Der durchschnittliche Verkaufspreis legte 5,5 Prozent zu. Konkurrent Aurora profitierte von einem Liefervertrag mit dem australischen Cannabis-Anbauer Cann. Aurora-Papiere gewannen 3,1 Prozent und waren mit 10,25 Dollar so teuer wie nie.

Die Titel von Revlon stürzten dagegen um knapp elf Prozent ab. Der Kosmetik-Konzern rutschte im abgelaufenen Quartal überraschend in die Verlustzone. Außerdem habe das Unternehmen wegen Software-Problemen "erhebliche Schwächen" bei der internen Kontrolle der Bilanzierung entdeckt. An den Zahlen werde sich aber wohl nichts ändern.