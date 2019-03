MÄRKTE-US-Börsen vor Fed-Entscheid schwächer - FedEx rutschen ab

Frankfurt, 20. Mrz (Reuters) - Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank haben sich die Anleger an der Wall Street zurückgehalten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 verloren am Mittwoch 0,3 Prozent auf 25.796 und 2822 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um 0,2 Prozent auf 7709 Zähler.

Die Notenbank hatte den Leitzins im Dezember erhöht und danach mit Blick auf die unsicheren Konjunkturaussichten eine Zinspause eingelegt. US-Notenbankchef Jerome Powell bekräftigte jüngst seine abwartende Haltung in der Geldpolitik. Weitere Zinserhöhungen in den USA sind Börsianer zufolge in den kommenden Monaten deswegen unwahrscheinlich. Die Fed werde die Märkte nicht überraschen, sagte Peter Cardillo, Chefökonom vom Vermögensverwalter Spartan Capital Securities. Finanzwerte notierten mit der Aussicht auf eine weiter lockere Geldpolitik schwächer.

Auf die Stimmung drückte eine erneute Prognosesenkung von FedEx. Sie brockte dem Paketdienstleister einen Kursrutsch von mehr als fünf Prozent ein. Im Sog dessen verloren UPS-Papiere rund 2,5 Prozent.

Ein Quartalsergebnis über Markterwartungen gab hingegen General Mills Auftrieb. Die Aktien des Anbieters von “Häagen-Dazs”-Eis stiegen um mehr als drei Prozent. Dank der Übernahme des Tiernahrungsherstellers Blue Buffalo steigerte das Unternehmen den Umsatz den Angaben zufolge um acht Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar. (Reporter: Medha Singh, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)