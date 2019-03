MÄRKTE-US-Anleger halten sich aus Furcht vor Konjunkturdelle zurück

Frankfurt, 21. Mrz (Reuters) - Aus Furcht vor einer ausgeprägten Konjunkturschwäche in den USA sind die Anleger an der Wall Street am Donnerstag zu Handelsbeginn in Deckung gegangen. “Der größte Angstfaktor am Markt ist, wie stark der Abschwung am Ende ausfällt”, sagte Volkswirt Peter Cardillo vom Brokerhaus Spartan Capital Securities. “Bislang haben die Fed-Notenbanker das Fenster offengehalten für eine weitere mögliche Zinsanhebung. Was sie jetzt angekündigt haben, hat Investoren ziemlich verschreckt.”

Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch angekündigt, 2019 die Zinsen nicht weiter anheben zu wollen. Niedrige Zinsen spielen den Aktienmärkten zwar grundsätzlich in die Hände, Fed-Präsident Jerome Powell signalisierte aber auch höhere Risiken für die US-Wirtschaft wegen des Handelsstreits mit China und des Brexit. Der Dow-Jones-Index startete 0,3 Prozent schwächer bei 25.681 Punkten in den Handel. Der S&P 500 verlor 0,2 Prozent, der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,3 Prozent nach.

Im Rampenlicht standen die Titel von Biogen mit einem Kurssturz von 27 Prozent. Der Biotechkonzern erlitt einen herben Rückschlag in der Alzheimerforschung. Biogen und sein japanischer Partner Eisai stoppten zwei wichtige klinische Studien der Phase III mit einem Mittel zur Behandlung von Alzheimer, das nicht die gewünschte Wirkung gezeigt habe.

Im Fokus standen auch die Titel von Boeing, nachdem Manager des Airbus-Rivalen vor den US-Senat zitiert wurden. Sie sollten sich zu den beiden Flugzeugabstürzen des neuen Boeing-Typs 737 MAX äußern, bei denen insgesamt 346 Menschen ums Leben kamen.