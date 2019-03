MÄRKTE-Wall Street auf Erholungskurs - Rezessionsangst lässt nach

New York/Frankfurt, 26. Mrz (Reuters) - Börsianer in den USA haben ihre Rezessionsängste am Dienstag hinten angestellt und sich wieder mit Aktien eingedeckt. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung jeweils etwa ein Prozent. “Die Panik hat sich wieder gelegt”, sagte Scott Brown, Chefvolkswirt vom Handelshaus Raymond James. “Die Rezessionsängste von vergangener Woche waren sicher etwas übertrieben aber sie werden wohl noch eine Weile lang in den Hinterköpfen der Anleger schlummern.”

In diese Richtung wiesen auch die Renditen dreimonatiger US-Bonds, die erneut über denen zehnjähriger Anleihen lagen. Allerdings rechnen immer mehr Börsianer mit einer Zinssenkung der US-Notenbank Fed in den kommenden Monaten, um die schwächelnde Konjunktur anzukurbeln.

Zu den Favoriten an der New Yorker Börse gehörten Apple mit einem Kursplus von 1,9 Prozent. Der Konzern hatte am Montag den Einstieg in den von Netflix dominierten Videostreaming-Markt angekündigt, um vom iPhone unabhängiger zu werden. Dessen Verkäufe hatten zuletzt vor allem in China geschwächelt. Anleger hatten zunächst verhalten auf die Apple-Pläne reagiert, am Montag verloren die Aktien noch 1,2 Prozent.

Boeing setzten ihre Erholung vom Vortag fort und stiegen um weitere 1,1 Prozent. Der Flugzeugbauer stellt eine Software-Update für den nach zwei Abstürzen in die Kritik geratenen Typ 737 MAX zur Verfügung. (Reporter: Patricia Uhlig, Hakan Ersen und Shreyashi Sanyal; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)