MÄRKTE-China-Drohung macht Wall Street nervös - Apple & Co. geben nach

Frankfurt, 29. Mai (Reuters) - Neue Drohungen Chinas im Zollstreit mit den USA setzt der Wall Street zu. Die US-Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 fielen zur Eröffnung am Mittwoch um bis zu 0,8 Prozent.

China deutete an, als Reaktion auf US-Strafzölle die Ausfuhr sogenannter Seltener Erden zu beschränken. Diese Rohstoffe werden unter anderem zur Produktion von Elektronik-Bauteilen oder Elektroauto-Batterien benötigt. Die Regierung in Peking habe ein Druckmittel, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Es sei zwar vielleicht kein Trumpf-As. “Aber der Markt beginnt, dies ernst zu nehmen.” Parallel dazu geht Huawei gerichtlich gegen das Handelsverbot in den USA vor. Der chinesische Netzwerkausrüster will die von US-Präsident Donald Trump verhängen Beschränkungen für verfassungswidrig erklären lassen.

An der Wall Street kamen Befürchtungen auf, dass Technologiekonzerne mit Produktionsausfällen rechnen müssen, wenn es ihnen an Lieferungen Seltener Erden aus der Volksrepublik mangelt. Die Aktien des iPhone-Anbieters Apple büßten 0,8 Prozent ein. Die Papiere der Chipfirmen Intel und Micron gaben bis zu zwei Prozent nach. Auch Rüstungswerte gerieten unter Verkaufsdruck. Lockheed Martin, der Hersteller von F-16-Kampfjets, und General Dynamics, der Anbieter von Abrams-Panzern, büßten jeweils etwa ein halbes Prozent ein. (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)