MÄRKTE-Zinssenkungsfantasien schieben US-Börsen erneut an

Frankfurt, 20. Jun (Reuters) - In Erwartung baldiger Zinssenkungen der Notenbank Fed steigen Anleger in die US-Aktienmärkte ein. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Donnerstag um bis zu 1,3 Prozent. Letzterer markierte mit 2956 Punkten sogar ein Rekordhoch.

US-Notenbankchef Jerome Powell habe die Tür zu einer Zinssenkung kraftvoll und weit aufgestoßen, sagte Salman Ahmed, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Lomard Odier. Er rechne mit einem ersten Schritt im Juli. Sollte sich die wirtschaftliche Lage verschlechtern, werde die Fed die Zinsen aggressiver senken. “Der andauernde Handelskonflikt mit China könnte die US-Wirtschaft in eine Rezession treiben”, sagte Robert Johnson, Chef des Anlageberaters Economic Index Associates. “Zinssenkungen können als vorbeugende Maßnahme der Fed gesehen werden.”

Zu den Favoriten der Wall Street zählten konjunkturabhängige Werte wie der Baumaschinen-Anbieter Caterpillar oder der Ölkonzern Exxon Mobil, deren Aktien sich um jeweils knapp zwei Prozent verteuerten. Letzterer profitierte zusätzlich vom anziehenden Ölpreis.

Die Aktien von Carnival fielen dagegen um fast zwölf Prozent. Das ist der größte Kursrutsch seit siebeneinhalb Jahren. Der Kreuzfahrt-Veranstalter, zu dessen Flotte die "Aida"-Schiffe gehören, kappte wegen neuer US-Beschränkungen für Kuba-Reisen seine Gewinnziele für 2019. Die Titel der Rivalen Royal Caribbean ("Mein Schiff") und Norwegian Cruise Line büßten jeweils rund zwei Prozent ein.