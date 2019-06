MÄRKTE-Wall Street startet im Plus - Treffen Trump/Xi im Blick

New York, 24. Jun (Reuters) - In der Hoffnung auf eine Entspannung im Zollstreit mit China tasten sich Anleger zum Wochenauftakt in den US-Aktienmarkt zurück. Der Dow-Jones-Index stieg nach Handelsbeginn um 0,3 Prozent auf 26.788 Punkte. Der breiter gefasste S&P legte um 0,1 Prozent auf 2953 Stellen zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann ebenfalls 0,1 Prozent auf 8042 Zähler.

Optimismus nähre das geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping Ende der Woche, sagte Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets am Montag. “Wenn sie sich in einem Raum gegenübersitzen, gibt es die Chance auf Verbesserungen der Beziehungen.” Die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran dämpften die Kauflaune der Investoren allerdings, sagten Börsianer.

Zu den Favoriten an der Wall Street zählte Caesars Entertainment mit einem Kursplus von etwa 15 Prozent. Der Rivale Eldorado will den Betreibers des Casinos “Caesar’s Palace” für 12,75 Dollar je Aktie übernehmen. Eldorado-Papiere verloren 7,2 Prozent. Im Windschatten von Caesars rückten die Aktien des Casino-Betreibers Wynn 0,7 Prozent vor.

Gefragt waren auch die Titel von Amag, die sich um 3,7 Prozent verteuerten. Die US-Gesundheitsbehörde gab grünes Licht für den Verkauf des als "Viagra für Frauen" bezeichneten Medikaments Vyleesi zur Steigerung der weiblichen Libido. Die Aktien des Amag-Entwicklungspartners Palatin gewannen 15,7 Prozent.