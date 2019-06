MÄRKTE-Wall Street eröffnet schwächer - Botox-Macher Allergan gefragt

New York, 25. Jun (Reuters) - Das nahende Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping hält Anleger von Engagements an der Wall Street ab. Die US-Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 gaben zur Eröffnung am Dienstagrund 0,2 Prozent nach.

Anleger hofften darauf, dass bei den Gesprächen über den Handelskonflikt der beiden weltweit größten Volkswirtschaften zusätzliche Strafzölle vermieden werden, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. “Das ist zwar nicht der Handelsdeal, der uns vor einigen Monaten versprochen wurde. Aber zumindest gibt es die Aussicht, dass sich die Lage nicht verschlimmert.”

Außerdem verdarben die Spannungen zwischen den USA und Iran Investoren die Stimmung. Die US-Sanktionen gegen iranische Führungspersönlichkeiten machten der Regierung in Teheran zufolge eine diplomatische Lösung der Krise unmöglich.

Bei den Unternehmen sorgte die geplante Übernahme des Botox-Machers Allergan für Aufsehen. Die Pharmafirma AbbVie bietet Allergan-Eignern 120,30 Dollar je Aktie in bar sowie 0,866 eigne Papiere. Das entspricht gemessen am Schlusskurs der Aktie vom Montag einem Preis von 188,24 Dollar je Allergan-Aktie. Das Gesamtvolumen der Transaktion belaufe sich auf 63 Milliarden Dollar. Der Deal soll im ersten kompletten Geschäftsjahr den Reingewinn um zehn Prozent steigern. Allergan-Aktien stiegen um rund 28 Prozent 166,22 Dollar , während die Papiere von AbbVie um 13 Prozent auf 67,94 Dollar abrutschten.