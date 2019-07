MÄRKTE-Zinsfantasien nach Fed-Aussagen beflügeln Wall Street

Frankfurt, 10. Jul (Reuters) - US-Notenbankchef Jerome Powell hat die Spekulationen auf bald sinkende Zinsen am Mittwoch an der Wall Street wieder in Fahrt gebracht. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte 0,4 Prozent auf 26.905 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,5 Prozent auf 2994 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,8 Prozent und markierte bei 8214 Punkten einen neuen Höchststand.

Powell erklärte laut vorab veröffentlichtem Redetext im Rahmen seiner halbjährlichen Anhörung vor dem US-Kongress, die Fed stehe bereit, “angemessen zu handeln”, um nachhaltiges Wachstum zu sichern. Der Handelskonflikt und die schwache Weltwirtschaft lasteten weiter auf dem Konjunkturausblick, warnte Powell. Marktteilnehmer werteten seine Aussagen als deutliches Signal für eine Zinssenkung im Juli.

Eine optimistischere Prognose half den Aktien von American Airlines. Die Papiere stiegen um 1,3 Prozent. Die Airline schraubte ihre Erwartungen für eine wichtige Umsatzkennziffer im zweiten Quartal nach oben.

Steil nach oben ging es für Aktien der Technologiefirma Vislink, die um 300 Prozent auf 6,62 Dollar zulegten. Das Unternehmen hat einen Auftrag der US-Streitkräfte für Empfängergeräte im Volumen von 2,8 Millionen Dollar ergattert.

Enttäuscht von sinkenden Gewinnen bei Levi Strauss ließen Anleger hingegen die Finger von Aktien des Jeansherstellers. Die Papiere fielen um 8,6 Prozent. Wegen höherer Vertriebskosten und einem stärkeren Dollar gingen die Erträge im zweiten Quartal zurück. In der zweiten Jahreshälfte rechnet der Konzern zudem mit einem langsameren Umsatzwachstum. (Reporter: Amy Caren Daniel, Anika Ross, redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)