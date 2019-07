MÄRKTE-Börsenparty in USA geht weiter - Dow erstmals über 27.000 Punkte

Frankfurt, 11. Jul (Reuters) - Das Kursfeuerwerk an der Wall Street hält an. Die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung trieb die US-Börsen am Donnerstag teils auf neue Höchststände: der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte ein halbes Prozent zu und übersprang erstmals die Marke von 27.000 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 kletterte um 0,3 Prozent auf 3002 Punkte, der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,2 Prozent auf 8221 Zähler.

Anleger gehen nach den jüngsten geldpolitischen Signalen der US-Notenbank Fed fest von einer Zinssenkung im Juli aus. Auch die jüngsten Inflationsdaten änderten Strategen zufolge daran nichts, obwohl die Teuerungsrate ohne schwankungsanfällige Energie- und Nahrungsmittelpreise im Juni um einen Tick auf 2,1 Prozent anzog. “Es ist ein wenig höher als wir dachten, aber es scheint, als würde es viel mehr als einen monatlichen Datenpunkt erfordern, um (Fed-Chef Jerome) Powell von seiner taubenhaften Haltung abzubringen”, sagte Stratege Mike Loewengart vom Investmenthaus E*Trade Financial.

Im Fokus der Anleger stand der Gesundheitssektor. Medienberichten zufolge hat die Trump-Administration ihren Vorschlag zur Abschaffung von Rabatten zurückgezogen. Aktien von Krankenversicherern wie UnitedHealth , Cigna und McKesson legten bis zu 13 Prozent zu. Die Versicherer handeln mit den Pharmafirmen die Rabatte aus und zahlen somit nur selten den vollen Preis für ein Medikament. (Reporter: Ankur Banerjee, Anika Ross, redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)