MÄRKTE-US-Börsen fester - Rekordhoch bei Microsoft

Frankfurt, 19. Jul (Reuters) - Zinsfantasien und überzeugende Quartalszahlen von Microsoft haben die Wall Street zum Wochenschluss angeschoben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der Index der Technologiebörse Nasdaq lagen am Freitag je 0,4 Prozent höher bei 27.325 und 8237 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,3 Prozent auf 3005 Zähler.

An den Börsen grassierten Spekulationen, die US-Notenbank Fed könne bei ihrem Entscheid Ende Juli den Leitzins gleich um einen halben Prozentpunkt senken. Mittlerweile tippen 41 Prozent der Investoren auf so eine kräftige Senkung. Anleger sahen sich darin durch Aussagen des Chef des Fed-Bezirks New York, John Williams, bestärkt. Es sei besser vorsorglich zu handeln, statt zu warten bis es zu wirtschaftlichen Problemen komme, sagte Williams.

Optimismus verbreitete mit Microsoft auch der mit einer Marktkapitalisierung über eine Billion Dollar wertvollste börsennotierte Konzern Amerikas. Das florierende Cloud-Geschäft und das nahende Ende des Betriebssystems Windows 7 haben das Wachstum des Softwarekonzerns angekurbelt. Die Aktien sprangen um drei Prozent auf ein Rekordhoch von 140,67 Dollar.

Abwärts ging es hingegen für American Express, die 0,8 Prozent verloren. Zwar hat der Kreditkartenanbieter dank der Kauffreude der Amerikaner mehr verdient. Anleger störten sich allerdings an den um 9,2 Prozent gestiegenen Kosten. Um ausgabefreudige Kunden anzulocken, gab American Express mehr Geld für Rabattprogramme aus. (Reporter: Medha Singh Geschrieben von Anika Ross Redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)