MÄRKTE-Gute Geschäftszahlen locken Anleger an die Wall Street

Bangalore, 23. Jul (Reuters) - Unerwartet gute Geschäftszahlen von Coca Cola und United Technologies haben die US-Anleger in Kauflaune versetzt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte, der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq gewannen in den ersten Handelsminuten jeweils 0,4 Prozent auf 27.273, 2996 und 8237 Punkte. “Die Analysten unterschätzen, wie gut es den Unternehmen geht, und das ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass sie im Vorfeld bewusst tief gestapelt haben, damit sie ihre eigenen Erwartungen übertreffen können”, sagte Randy Frederick, Vize-Präsident beim Maklerhaus Charles Schwab. Auch die Abwendung eines neuerlichen Haushaltsstreits in den USA komme gut an. US-Präsident Donald Trump und der Kongress haben sich auf eine höhere Schuldenobergrenze geeinigt und damit die Finanzierung des Haushaltes bis September 2021 gesichert. “Ein Punkt weniger, über den sich der Markt Sorgen machen muss”, sagte Frederick.

Die Coca-Cola-Aktien legten 4,1 Prozent zu. Der Getränkehersteller hat mehr verdient als erwartet und hob seine Umsatzprognose an. United Tech profitiert von der höheren Nachfrage der Luftfahrtbranche und hob nach einem unerwartet guten Quartal seine Prognose an. Die Papiere notierten 1,9 Prozent fester.