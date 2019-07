MÄRKTE-Positive Firmenbilanzen treiben US-Börsen an

New York/Frankfurt, 26. Jul (Reuters) - Gute Geschäftszahlen der Google-Mutter Alphabet und von Intel haben den US-Börsen zum Wochenausklang Gewinne beschert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte in den ersten Handelsminuten 0,1 Prozent auf 27.163 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,3 Prozent auf 3014 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,7 Prozent auf 8294 Punkte.

Auch die jüngsten Konjunkturdaten kamen bei Börsianern gut an. Die US-Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal um 2,1 Prozent, das ist weniger als zum Jahresauftakt, aber mehr als von Reuters befragte Analysten erwartet hatten. “Das ist genau das, was der Markt gebraucht hat, nicht so schwach, dass die Wirtschaft übermäßig an Schwung verliert, und nicht so stark, dass die Fed von ihrem Zinssenkungskurs Abstand nehmen muss”, sagte Art Hogan vom Vermögensverwalter National Securities. Am Markt wird damit gerechnet, dass die Fed kommende Woche den Leitzins kappt.

Alphabet-Papiere schnellten um 8,5 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat im abgelaufenen Quartal mehr Umsatz und Gewinn erwirtschaftet als erwartet. “Die Investoren haben eine Abbremsung beim Umsatz erwartet”, erklärte der Analyst James Cordwell vom Wertpapierhändler Atlantic Equities. “Stattdessen sind sie beim Umsatz durchgestartet.” Intel-Titel lagen zwei Prozent im Plus. Der Chiphersteller hob seine Prognose an und kündigte zudem an, für eine Milliarde Dollar die Mehrheit seines Geschäfts mit Smartphone-Modems an Apple zu verkaufen. (Reporterinnen: Amy Caren Daniel und Christina Amann, redigiert von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)