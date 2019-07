MÄRKTE-Trump-Tweet belastet Wall Street - Fed-Entscheid im Blick

Frankfurt, 30. Jul (Reuters) - Ein harscher Tweet von US-Präsident Donald Trump an China macht Anleger nervös. Die erwartete Zinssenkung der US-Notenbank Fed verhinderte am Dienstag allerdings größere Kursverluste. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 bröckelten zur Eröffnung um jeweils etwa ein halbes Prozent ab.

An der Börse gilt eine Fed-Zinssenkung um einen Viertel Prozentpunkt als sicher. Der Grund für diesen Schritt sei nicht die US-Konjunktur, sagte Marc Chandler, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses Bannockburn. Sie gelte vielmehr als Absicherung gegen eine mögliche Abschwächung des Wachstums.

Unterdessen warnte Trump die Regierung in Peking zum Auftakt einer neuen Verhandlungsrunde zur Beilegung des Zollstreits vor einer Hinhalte-Taktik. Sonst könne das Land am Ende ohne Handelsabkommen mit den USA dastehen. Kurz darauf teilte er allerdings mit, die Gespräche liefen gut.

Bei den Einzelwerten sorgte ein 16-prozentiger Kurssturz von Under Armour für Aufsehen. Das ist der größte Rutsch seit mehr als eineinhalb Jahren. Der Sportartikel-Hersteller kappte wegen des harten Wettbewerbs seine Umsatzprognose für das wichtige Nordamerika-Geschäft. Die Titel des Rivalen Nike verloren knapp ein Prozent.

Beyond Meat vervierfachte zwar den Umsatz und hob seine Prognosen an. Die Papiere des Anbieters veganer Burger brachen dennoch um gut 17 Prozent ein. Drei Monate nach dem Börsengang kündigte das Unternehmen überraschend die Platzierung von 3,25 Millionen Aktien an, deren Kurs sich in dieser Zeit fast verneunfacht hat. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)