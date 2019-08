MÄRKTE-Wall Street stabilisiert - Bilanzen im Blick

Frankfurt, 01. Aug (Reuters) - Nach dem jüngsten Kursrutsch tasten sich einige Anleger an die US-Aktienmärkte zurück. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 hielten sich zur Eröffnung am Donnerstag jeweils knapp im Plus.

“Da der Fed-Entscheid hinter uns liegt, können wir uns wieder auf Geschäftszahlen konzentrieren”, sagte Chris Beauchamp, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses IG. “Die Bilanzsaison zeichnet weiter ein positives Bild.” Dem Datenanbieter Refinitiv zufolge haben bislang etwa drei Viertel aller Unternehmen die Gewinnerwartungen übertroffen.

Die US-Notenbank hatte am Mittwochabend wie erwartet erstmals seit der Finanzkrise von 2008 den Leitzins um einen Viertel-Prozentpunkt gesenkt. Fed-Chef Jerome Powell betonte allerdings, dass dies nicht der Auftakt zu einer Serie solcher Schritte sei. Die Enttäuschung darüber drückte die US-Börsen gut ein Prozent ins Minus.

Am Donnerstag legten die Titel von Verizon rund 1,5 Prozent zu. Dank zahlreicher neuer Kunden machte der größte US-Mobilfunker im abgelaufenen Quartal einen Gewinn von 1,23 Dollar je Aktie. Analysten hatten mit 1,20 Dollar gerechnet.

Die Aktien von Qualcomm brachen dagegen um knapp drei Prozent ein. Angesichts der Konkurrenz des chinesischen Rivalen Huawei blieb der Chip-Hersteller mit seinen Zielen für das laufende Quartal hinter den Markterwartungen zurück. Qualcomm bleibe aber führend bei Chips für den neuen Mobilfunkstandard 5G, schrieb Analyst Kinngai Chan vom Research-Haus Summit Insights. Daher rechne er für 2020 mit einer überdurchschnittlichen Geschäftsentwicklung. (Reporter: Hakan Ersen, Klaus Lauer redigiert von Holger Hansen . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)