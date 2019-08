MÄRKTE-Trumps Zoll-Ankündigung setzt Wall Street erneut zu

New York, 02. Aug (Reuters) - Die Eskalation im Zollstreit mit China macht der Wall Street erneut zu schaffen. Der US-Leitindex Dow Jones gab am Freitag zu Handelsbeginn 0,2 Prozent auf 26.528 Punkte nach. Der weiter gefasste S&P 500 fiel um 0,3 Prozent auf 2943 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq büßte 0,7 Prozent auf 8056 Stellen ein. Bereits am Donnerstag hatten die großen Börsenbarometer jeweils etwa ein Prozent verloren.

Grund für den anhaltenden Verkaufsdruck ist die Ankündigung weiterer US-Strafzölle auf chinesische Waren durch US-Präsident Donald Trump. Die Regierung in Peking kündigte Gegenmaßnahmen an. “Der Burgfrieden zwischen den USA und China ist damit offenbar vom Tisch”, sagte Joseph Quinlan, leitender Anlagestratege bei Bank of America Merrill Lynch. Vor dem Hintergrund der schwächelnden Weltwirtschaft versetze dies der Anlegerstimmung einen weiteren Schlag.

Der Aufbau neuer Stellen außerhalb der US-Landwirtschaft habe sich wie erwartet verlangsamt, sagte Scott Brown, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Raymond James. Dies deute auf eine weitere US-Zinssenkung im September oder Oktober hin. Ein Dilemma für die Notenbank Fed sei allerdings, dass wegen der zusätzlichen Strafzölle eine anziehende Inflation drohe.

Zu den Verlierern an der Wall Street zählte mit einem Kursminus von 1,8 Prozent das Index-Schwergewicht Apple. Der iPhone-Anbieter gilt als einer der Haupt-Leidtragenden des Zollstreits. Die ebenfalls stark vom China-Geschäft abhängigen Chip-Hersteller AMD, Intel und Micron büßten bis zu 2,7 Prozent ein.