MÄRKTE-US-Anleger machen Kasse - Uber-Aktie stürzt ab

Frankfurt, 09. Aug (Reuters) - Nach der jüngsten Kursrally nutzen einige US-Anleger die Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen. Angesichts des schwelenden Zollstreits mit China wollten sie vor dem Wochenende auf Nummer sicher gehen, sagten Börsianer. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 verloren zur Eröffnung am Freitag bis zu 0,5 Prozent.

Nervös machte Investoren ein Medienbericht, dem zufolge die Regierung Washington die Vergabe von Lizenzen für Geschäfte zwischen US-Firmen und Huawei hinauszögere. Der chinesische Netzwerkausrüster steht auf einer schwarzen Liste der USA. Vor diesem Hintergrund trennten sich Anleger von Technologiewerten, die üblicherweise sensibel auf Nachrichten rund um den Handelskonflikt reagieren. So verloren die Aktien der Chip-Hersteller AMD, Intel und Micron bis zu 1,5 Prozent. “So lange wir keine handfesten Antworten darauf bekommen, wie die Regierung von US-Präsident Donald Trump weiter mit China verfahren will, wird es häufige Kursausschläge geben”, sagte Andre Bakhos, Geschäftsführer des Vermögensberaters New Vines.

Die Titel von Uber stürzten um neun Prozent ab. Der Fahrdienstvermittler versechsfachte seinen Quartalsverlust auf 5,2 Milliarden Dollar. "Trotz niedriger Erwartungen hat Uber in fast jeder Hinsicht enttäuscht", sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. "Verluste in dieser Größenordnung deuten nicht auf ein nachhaltiges Geschäftsmodell hin." Im Sog von Uber verloren die Titel des Rivalen Lyft, der mit seinen jüngsten Geschäftszahlen überzeugt hatte, 1,1 Prozent.