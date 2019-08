MÄRKTE-Rezessionsangst schickt Wall Street auf Talfahrt

Frankfurt, 14. Aug (Reuters) - Aus Furcht vor einem weltweiten Konjunkturabschwung fliehen Anleger aus US-Aktien. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 verloren zur Eröffnung am Mittwoch jeweils knapp zwei Prozent.

“Entweder sehen Anleger die Verschiebung der geplanten zusätzlichen US-Strafzölle auf chinesische Waren als echten Fortschritt im Handelskonflikt oder sie sind von den Hinweisen auf eine schwächelnde Weltwirtschaft abgelenkt”, sagte Stephen Gallo, Anlagestratege der Investmentbank BMO. Die deutsche Wirtschaft schrumpfte im zweiten Quartal um 0,1 Prozent. Die chinesische Industrieproduktion wuchs so langsam wie seit 17 Jahren nicht. Am Dienstag hatte die Bewegung im Zollstreit zwischen den USA und China den Börsen weltweit Kursgewinne beschert.

Kopfschmerzen bereitete Investoren auch eine Entwicklung am US-Anleihemarkt. Dort stieg die Rendite der zweijährigen Bonds erstmals seit 2007 und damit den Zeiten der Finanzkrise über diejenige der zehnjährigen. Dies gilt an der Börse als Signal für eine drohende Rezession. Vor diesem Hintergrund gerieten die Banken unter Druck, weil diese sogenannte "Inverse Zinskurve" es ihnen erschwert, mit Krediten und Investitionen in Anleihen Geld zu verdienen. Der Zinssatz zahlreicher Darlehen orientiert sich an den Bondrenditen. Die Titel von Instituten wie Bank of America, Citigroup und JPMorgan gaben jeweils rund drei Prozent nach.