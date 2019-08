MÄRKTE-Konjunkturdaten geben Wall Street Auftrieb - Walmart gefragt

Frankfurt, 15. Aug (Reuters) - Ermutigende Konjunkturdaten locken Anleger in die US-Aktienmärkte zurück. Zudem keimte Hoffnung auf eine Entspannung im Zollstreit mit China auf. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 legten zur Eröffnung am Donnerstag bis zu 0,5 Prozent zu. Die aktuelle Kursentwicklung spiele aber keine Rolle, sagte Andre Bakhos, Geschäftsführer des Vermögensberaters New Vines. Angesichts einer wachsenden Zahl von Einfluss-Faktoren könne die Stimmung jederzeit umschlagen.

Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im Juli um 0,7 Prozent - fast doppelt so stark wie erwartet. Die jüngst wieder aufgeflammten Rezessionsängste seien überzogen, sagte Analyst Michael Kramer vom Vermögensberater Mott. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Ein weiterer Stimmungsaufheller war ein Bericht, dem zufolge China weiter auf einen Kompromiss im Handelskonflikt hofft.

Zu den Favoriten an der Wall Street gehörte Walmart mit einem Kursplus von sieben Prozent. Der weltgrößte Einzelhändler hob nach einem überraschend starken Umsatzanstieg seine Gesamtjahresziele an.

Die Aktien von Cisco brachen dagegen um 6,2 Prozent ein. Der Netzwerk-Ausrüster rechnet für das laufende Quartal mit einem Wachstum unter Markterwartungen. Bei genauerem Hinsehen seien die Zahlen allerdings nicht so schlecht, schrieb Analyst George Notter von der Investmentbank Jefferies. Das Ergebnis des Vorquartals sei unter anderem durch eine Übernahme verzerrt worden und die Vorjahresperiode durch zwei Großaufträge.