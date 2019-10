MÄRKTE-Konjunkturdaten stützen Wall Street - Warten auf die Fed

New York, 30. Okt (Reuters) - Ermutigende Konjunkturdaten hellen die Stimmung an der Wall Street auf. Wenige Stunden vor dem Zinsentscheid der Notenbank Fed hielten sich Anleger allerdings mit größeren Engagements zurück. Die US-Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 notierten zur Eröffnung am Mittwoch jeweils kaum verändert.

Eine Zinssenkung um einen Viertel Prozentpunkt gelte als sicher, sagte Scott Brown, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Raymond James. Daher warteten Investoren gespannt auf Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell zur weiteren Geldpolitik. “Die meisten Leute rechnen mit Hinweisen, dass es wohl erst einmal die letzte Zinssenkung war.”

Das US-Wirtschaftswachstum lag im dritten Quartal auf das Gesamtjahr hochgerechnet bei 1,9 Prozent, nach zwei Prozent im Vorquartal. Analysten hatten allerdings eine Abschwächung auf 1,6 Prozent befürchtet. Dennoch werde die Fed die Zinsen am Abend (MEZ) wohl senken, prognostizierte Commerzbank-Volkswirt Christoph Balz. “Die lockerere Geldpolitik sollte maßgeblich dazu beitragen, dass die US-Wirtschaft nicht in eine Rezession abgleitet.”

Bei den Unternehmen gehörte Mattel zu den Favoriten. Die Aktien des Spielwaren-Herstellers stiegen um gut 25 Prozent auf 13,22 Dollar und steuerten auf den größten Tagesgewinn der Firmengeschichte zu. Dank der starken Nachfrage nach “Barbie”-Puppen, die auf den Mitgliedern der südkoreanischen Popgruppe BTS basieren, steigerte das Unternehmen den Umsatz überraschend. Nach fünf Jahren mit rückläufigen Erlösen sei dies ermutigend, schrieb Analystin Stephanie Wissink von der Investmentbank Jefferies. Positiv sei auch die strengere Kostenkontrolle.

