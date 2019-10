MÄRKTE-Neue Zollstreit-Sorgen lasten auf Wall Street

New York, 31. Okt (Reuters) - Wieder aufkeimende Zweifel an einer Entspannung im Zollstreit USA/China halten Anleger von Engagements an der Wall Street ab. Die Leitindizes Dow Jones und S&P 500 bröckelten zur Eröffnung am Donnerstag um jeweils etwa 0,2 Prozent ab. Die technologielastige Nasdaq hielt sich dank der Kursgewinne der Index-Schwergewichte Apple und Facebook dagegen knapp im Plus.

Bloomberg zufolge äußerten chinesische Regierungsvertreter Zweifel, dass mit den USA unter Präsident Donald Trump ein langfristiges Handelsabkommen geschlossen werden kann. “Diese Schlagzeile veranlasst einige Anleger dazu, Gewinne mitzunehmen”, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan. Trump twitterte unterdessen, das geplante Teil-Abkommen mit China werde bald unterzeichnet. Nach dem abgesagten Asien-Pazifik-Gipfel (APEC) suchten beiden Seiten nach einer neuen Gelegenheit für eine Unterschrift.

Aktien von Apple stiegen um 2,1 Prozent. Der iPhone-Anbieter legte für das wichtige Weihnachtsgeschäft überraschend optimistische Umsatzziele vor. Selbst diese Prognosen seien noch konservativ, schrieb Analyst Kyle McNealy. Apple könne die Nachfrage nach seinen Produkten kaum befriedigen.

Papiere von Facebook verteuerten sich um 4,7 Prozent. Das Online-Netzwerk übertraf dank starker Werbeeinnahmen mit seinem Quartalsergebnis die Markterwartungen. Das Geschäft sei offenbar weitgehend immun gegen den wachsenden regulatorischen Druck und die scharfe Beobachtung durch die Politik, schrieb Analyst Victor Anthony vom Vermögensberater Aegis.