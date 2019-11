MÄRKTE-US-Börsen gehen nach Arbeitsmarktdaten auf Rekordjagd

01. Nov (Reuters) - Starke Wirtschaftsdaten aus den USA und China haben die Wall Street am Freitag auf Rekordjagd geschickt. Der S&P 500-Index und der Index der Technologiebörse Nasdaq legten bis zu 0,7 Prozent zu und erreichten mit 3055 beziehungsweise 8348 Punkten jeweils neue Bestmarken. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann 0,6 Prozent auf 27.206 Punkte.

Der US-Arbeitsmarkt verlor im Oktober mit 128.000 neu geschaffenen Jobs nicht so stark an Dynamik wie erwartet. Volkswirte hatten lediglich 89.000 vorhergesagt. Zugleich wurde die Zahl für September von 136.000 auf 180.000 kräftig nach oben revidiert. “Das sind gute Zahlen, die der Fed das gute Gefühl geben werden, das Richtige getan zu haben”, sagte Ökonom Doug Duncan vom Vermögensverwalter Fannie Mae. “Wenn es in den nächsten Monaten nicht zu einer Verschlechterung kommt, sind sie eine Weile auf Eis gelegt.” Die US-Notenbank Fed hatte die Zinsen gesenkt und anschließend eine Pause signalisiert. Auch starke Konjunkturdaten aus China hellten die Stimmung zum Wochenschluss auf. Chinas Industrie wuchs im Oktober so stark wie zuletzt vor zwei Jahren.

Bei den Einzelwerten stachen Alibaba heraus. Investoren griffen nach überraschend hohen Umsätzen im Quartal zu. Die Aktien des chinesischen Amazon-Rivalen gewannen 1,2 Prozent.

Exxon Mobil legten 1,4 Prozent zu. Wegen des schwachen Ölpreises und gesunkener Margen im Raffinerie- und Chemiegeschäft hat sich der Gewinn des US-Mineralölkonzerns im dritten Quartal zwar nahezu halbiert. Analysten hatten aber einen stärkeren Einbruch erwartet. (Reporter: Arjun Panchadar, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)