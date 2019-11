MÄRKTE-US-Index Dow Jones startet mit neuem Kursrekord

New York/Frankfurt, 05. Nov (Reuters) - In der Hoffnung auf eine deutliche Entspannung im Zollstreit mit China decken sich weitere Anleger mit US-Aktien ein. Der US-Standardwerteindex Dow Jones stieg zur Eröffnung um 0,2 Prozent auf ein Rekordhoch von 27.524,96 Punkten. Der technologielastige Nasdaq und der breit gefasste S&P 500 blieben nur knapp hinter ihren bisherigen Bestmarken zurück.

Insidern zufolge drang China darauf, im Rahmen des geplanten Handelsabkommens “alle Strafzölle so schnell wie möglich zu beseitigen”. Entscheidend sei, dass der Deal auch wirklich unterzeichnet werde, sagte Randy Frederick, Manager beim Brokerhaus Charles Schwab. Dann werde die Wall Street ihre jüngsten Gewinne sicher verteidigen.

Gefragt waren unter anderem die Papiere von Mylan, die sich um 1,3 Prozent verteuerten. Der Quartalsumsatz der Pharmafirma blieb mit 2,96 Milliarden Dollar zwar erneut hinter den Erwartungen zurück, der Gewinn fiel aber dank neuer Produkte mit 1,17 Dollar je Aktie höher aus als gedacht.

Die Titel von Uber brachen dagegen um 7,8 Prozent ein. Wegen gestiegener Kosten und Investitionen machte der Fahrdienst-Vermittler erneut einen Milliardenverlust. Der Fehlbetrag sei zwar nicht so groß wie im Vorquartal, aber schlimmer als befürchtet, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Enttäuschend sei zudem die Zahl der aktiven Nutzer. Er halte Uber für überbewertet. "Schließlich hat das Unternehmen bislang noch keinen Gewinn gemacht und wird es bei einer Fortsetzung des aktuellen Trends wohl auch niemals tun."