MÄRKTE-Wall Street startet mit Kursrekorden

New York/Frankfurt, 07. Nov (Reuters) - Die Aussicht auf eine Entschärfung des Zollstreits mit China beschert der Wall Street Kursrekorde. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 notierten zur Eröffnung bei 27.698,04 Punkten, 8474,03 Zählern und 3095,74 Stellen und damit jeweils so hoch wie noch nie.

In Kauflaune versetzte Investoren die Mitteilung der chinesischen Regierung, sie habe sich mit den USA auf eine schrittweise Aufhebung der gegenseitigen Strafzölle geeinigt. Außerdem meldete die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua, China erwäge die Aufhebung der Beschränkungen für den Import von US-Geflügel. “Das schürt Optimismus, dass das geplante Handelsabkommen bald in trockenen Tüchern ist”, sagte Andre Bakhos, Geschäftsführer des Vermögensberaters New Vines.

Vor diesem Hintergrund griffen Investoren vor allem bei konjunkturabhängigen Werten zu. So gewannen die Aktien des “Post-It”-Herstellers 3M und der Baumaschinen-Firma Caterpillar jeweils etwa 1,5 Prozent. Die Papiere der Chipfirmen AMT, Intel, Micron und Nvdia, deren Geschäft stark vom Handel mit China abhängt, verteuerten sich um bis zu 1,8 Prozent.

Die Papiere von Expedia stürzten dagegen um 15 Prozent ab. Unter anderem wegen steigender Marketing-Kosten blieb der Quartalsgewinn des Online-Reisebüros hinter den Erwartungen zurück. An den Kosten werde sich auch kaum etwas ändern, schrieben die Analysten von der Investmentbank Piper Jaffray. Denn die Suchmaschine Google zeige nur noch bezahlte Links ganz oben in den Ergebnissen an. (Büro New York, Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)