MÄRKTE-US-Börsen legen Verschnaufpause ein - Walt Disney im Plus

Frankfurt, 08. Nov (Reuters) - Zweifel an einer schnellen Annäherung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit haben die Rekordjagd an den US-Börsen am Freitag vorerst gestoppt. Die drei großen US-Indizes verloren im frühen Handel jeweils 0,1 Prozent. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab auf 27.642 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq fielen auf 3080 beziehungsweise 8425 Punkte.

Anleger sehen die jüngste Annäherung im Handelsstreit in Gefahr, da sich Insidern zufolge innerhalb des Weißen Hauses Widerstand gegen die geplante Rücknahme der Strafzölle im Handelsstreit mit China formiert. Eine Sprecherin des US-Präsidialamtes betonte allerdings in einem TV-Interview, sie sei “sehr, sehr optimistisch”, dass das geplante Handelsabkommen mit China bald unterzeichnet werde.

Neben dem Handelskonflikt standen Firmenbilanzen im Fokus. Aktien von Disney kletterten um fünf Prozent. Der US-Unterhaltungskonzern hat dank Kinokassenhits wie “Der König der Löwen” und “Toy Story 4” im vergangenen Quartal mehr verdient als erwartet. Auch das Geschäft mit den Freizeitparks half dem Unternehmen dabei, hohe Investitionskosten im Zusammenhang mit dem Aufbau des Streamingdienstes Disney+ auszugleichen.

Ein überraschend hoher Umsatz machte GoPro bei Anlegern begehrt. Die Aktien des Anbieters von Action-Kameras stiegen um mehr als acht Prozent. Dank der neuen Kamera der "Hero"-Reihe setzte die Firma im dritten Quartal mehr um als erwartet.