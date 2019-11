MÄRKTE-US-Börsen eröffnen fester - Anleger hoffen auf Handelsabkommen

Frankfurt/Bangalore, 25. Nov (Reuters) - Die Hoffnung auf einen Durchbruch in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China hat am Montag die Anleger an der Wall Street zu Aktienkäufen bewegt. Auch die Milliardenübernahme des US-Brokerhauses TD Ameritrade durch den größeren Rivalen Charles Schwab hob die Stimmung bei den Investoren.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,4 Prozent fester bei 27.979 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,3 Prozent auf 3120 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte 0,6 Prozent höher bei 8570 Punkten.

Börsianer verwiesen auf einen Bericht der chinesischen Boulevardzeitung “Global Times”, wonach die USA und China “sehr nahe” an einem Handelsabkommen sind. “Die Leute hoffen, dass es vor Jahresende irgendeine Art Abkommen gibt, und wir dann weitermachen können”, sagte Robert Pavlik, Chefstratege bei SlateStone Wealth.

Die Aktien des Luxus-Juweliers Tiffany & Co legten fast sechs Prozent zu. Das Unternehmen wird für insgesamt 16,2 Milliarden Dollar vom französischen Luxusgüter-Konzern LVMH übernommen.

Um 2,4 Prozent abwärts ging es dagegen für die Aktien des Mitfahrdienstes Uber. Die Verkehrsbehörde in London entzog dem Unternehmen zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren die Lizenz und begründete das mit Sicherheitsverstößen. Uber will Einspruch einlegen. (Reporter: Arjun Panchadar, geschrieben von Christina Amann. redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)