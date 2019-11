MÄRKTE-US-Aktienrally verliert Schwung - Handelsgespräche im Blick

Frankfurt, 26. Nov (Reuters) - Nach der Rekordjagd der vergangenen Wochen geht den US-Börsen die Puste aus. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 kamen am Dienstag zur Eröffnung kaum vom Fleck. Die beiden letzteren markierten mit 8639,17 beziehungsweise 3134,85 Zählern dennoch erneut Höchststände.

Eine Kombination aus positiven Signalen im Handelsstreit, ermutigenden Äußerungen der US-Notenbank und einer anhaltend guten Kauflaune der Verbraucher sollte die Thanksgiving-Rally am Leben halten, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan. Experten rechneten mit einem Anstieg des Index des US-Verbrauchervertrauens auf 127 Punkte von zuletzt 125,9 Zählern. Die Zahlen sollten am Nachmittag (MEZ) veröffentlicht werden. Am Montag hatte sich US-Notenbankchef Jerome Powell optimistisch zu den Aussichten für die weltgrößte Volkswirtschaft geäußert.

Das Hauptaugenmerk der Börsianern liegt aber weiter auf dem Zollstreit zwischen den USA und China. Die chinesische Regierung erzielte nach eigenen Angaben mit den USA einen Konsens über relevante Probleme. Die Gespräche über die verbleibenden Fragen im Zusammenhang mit dem geplanten Handelsabkommen würden fortgesetzt.

Bei den Unternehmen gehörte Best Buy mit einem Kursplus von 5,8 Prozent zu den Favoriten. Der Elektronik-Händler legte ein Quartalsergebnis über Markterwartungen vor und stellte für den Jahresschluss einen überraschend hohen Gewinn in Aussicht.