MÄRKTE-Rekordjagd an Wall Street hält an - Ausblick drückt Deere

Frankfurt, 27. Nov (Reuters) - US-Anleger setzen auf eine Lösung im Handelskonflikt und bleiben in Rekordlaune. Zur Wochenmitte erklommen Dow-Jones-Index und S&P 500 neue Höchststände. Das Barometer für die Standardwerte stand bei 28.156 Zählern, der breiter gefasste Index lag 0,1 Prozent höher bei 3146 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,2 Prozent auf 8666 Punkte.

US-Präsident Donald Trump zufolge liegen die Gespräche über eine Handelseinigung mit China in den letzten Zügen. Zudem hellten besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten die Stimmung auf.

Zwischen Juli und September stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2,1 Prozent. In einer ersten Schätzung war von lediglich 1,9 Prozent die Rede gewesen. Vor dem verlängerten Thanksgiving-Wochenende in den USA richten Anleger ihren Blick zudem auf den Konjunkturausblick der Notenbank (Beige Book), der am Abend (MEZ) veröffentlicht werden sollte.

Die Aussicht auf sinkende Gewinne im kommenden Jahr vertrieb Investoren des Landmaschinenhersteller Deere & Co. Die Aktien gaben rund fünf Prozent nach. Sorgen um den Zugang zu wichtigen Exportmärkten und die Nachfrage nach Soja-Bohnen bringen dem Konzern zufolge viele Bauern dazu, mit der Bestellung großer Landmaschinen abzuwarten.

Ein positiver Analystenkommentar trieb die Aktien des Sportbekleidungsherstellers Under Armour um mehr als drei Prozent nach oben.