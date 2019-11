MÄRKTE-Wall Street schwächelt am "Black Friday"

Frankfurt, 29. Nov (Reuters) - Die Spannungen zwischen den USA und China beim Thema Hongkong haben US-Anleger am Freitag verunsichert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 gaben jeweils 0,3 Prozent auf 28.084 beziehungsweise 3147 Punkte nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um 0,2 Prozent auf 8683 Punkte.

US-Präsident Donald Trump hatte unlängst ein Gesetz zur Stärkung der Protestbewegung in Hongkong unterzeichnet. China verbat sich eine Einmischung in innere Angelegenheiten und kündigte Gegenmaßnahmen an. “Es ist definitiv eine Sorge, dass die Unterzeichnung des Hongkonger Gesetzes als Hindernis für eine Vereinbarung angesehen wird”, sagte Stratege Rick Meckler vom Vermögensverwalter Cherry Lane Investments. “An diesem Punkt nutzen die Investoren dies auch als Gelegenheit, um Kasse zu machen.” Händler rechneten zum Wochenschluss mit mauen Börsenumsätzen. Denn nach der Pause am Erntedankfest (Thanksgiving) ist der Handelstag verkürzt (bis 19.00 Uhr MEZ).

Im Fokus der Anleger standen am sogenannten “Black Friday” unter anderem Aktien von Handelskonzernen. Der Tag nach Thanksgiving ist der umsatzstärkste im US-Einzelhandel und gilt als Gradmesser für das wichtige Weihnachtsgeschäft. Papiere von Walmart legten 0,5 Prozent zu, Target stiegen um 0,1 Prozent. Costco Wholesale und Best Buy notierten etwas schwächer. Auf der Verliererseite standen zudem die Aktien der Ölkonzerne Exxon und Chevron.

Gefragt waren Papiere des IT-Ausrüsters Tech Data, die um 11,9 Prozent anzogen. Der Finanzinvestor Apollo Global Management hatte seine Übernahmeofferte aufgestockt. Medienberichten zufolge ist auch Warren Buffett's Holding Berkshire Hathaway an das Unternehmen herangetreten.