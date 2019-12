MÄRKTE-Neue Hoffnung auf Handelseinigung schiebt US-Börsen an

New York, 04. Dez (Reuters) - Spekulationen auf ein baldiges Handelsabkommen zwischen den USA und China haben die US-Börsen am Mittwoch angetrieben. Geschürt wurden sie Börsianern zufolge von einem Bericht der Agentur Bloomberg, demzufolge eine Einigung trotz des zuletzt raueren Tons zwischen beiden Seiten näher rücke.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann 0,7 Prozent auf 27.680 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq stiegen um je 0,5 Prozent auf 3109 und 8561 Punkte.

“China und die USA spielen Poker”, sagte Stratege Mark Grant vom Vermögensverwalter B. Riley FBR. “Sie machen diese Aussagen in der Hoffnung, die andere Seite zu bewegen, und es ist schwer herauszufinden, was davon real ist, aber es bewegt den Markt, wenn sie vielversprechender oder weniger vielversprechend klingen.” Aktien der von Strafzöllen besonders betroffenen Chiphersteller wie Micron, Nvidia und Intel kletterten um bis zu 1,9 Prozent. Aktien von Johnson & Johnson stiegen um rund ein Prozent. Der Konzern hat neue Testergebnisse veröffentlicht, die zeigen sollen, dass das mutmaßlich asbestverseuchte Babypuder frei von dem krebserregenden Stoff sei.

Etwas getrübt wurde die Stimmung am Gesamtmarkt durch schwächer als erwartet ausgefallene Signale vom US-Arbeitsmarkt: nach Daten des privaten Anbieters API wurden im November lediglich 67.000 neue Jobs geschaffen statt wie erwartet 140.000. Am Freitag folgt der Arbeitsmarktbericht der Regierung, der neben der Privatwirtschaft auch Stellen im öffentlichen Dienst einschließt.