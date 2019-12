MÄRKTE-US-Jobdaten schieben Wall Street an

Frankfurt, 06. Dez (Reuters) - Beflügelt vom stärksten Stellenaufbau in den USA seit zehn Monaten hat die Wall Street zum Wochenschluss kräftig zugelegt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann ein Prozent auf 27.955 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,8 Prozent auf 3145 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,9 Prozent auf 8647 Punkte zu.

Im November wurden 266.000 Stellen außerhalb der US-Landwirtschaft geschaffen. Experten hatten lediglich mit 180.000 gerechnet, nach einem Plus von 128.000 im Vormonat. “Insgesamt war es ein sehr solider Bericht und das sollte Rezessionsängste in den Hintergrund drängen”, sagte Stratege Michael Arone vom Vermögensverwalter State Street Global Advisors.

Anleger hofften zudem auf ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk von US-Präsident Donald Trump. Dank seiner zuletzt versöhnlicheren Töne setzten sie auf eine Entspannung im Zollstreit mit China, sagten Börsianer. Trump sagte, die Verhandlungen mit China liefen gut.

Bei den Einzelwerten kletterten die Aktien der Kosmetikfirma Ulta Beauty um zwölf Prozent. Dank wachsender Verkäufe von Kosmetikprodukten mit höheren Gewinnmargen schnitt der Konzern im Quartal besser ab als erwartet.

Tesla half die Aussicht auf staatliche Zuschüsse für sein in China gebautes Model 3 Elektroauto. Die Aktien zogen um mehr als zwei Prozent an.