MÄRKTE-US-Anleger vor Fed-Sitzung vorsichtig - Zollstreit im Blick

Frankfurt, 11. Dez (Reuters) - In Erwartung neuer Hinweise auf die US-Geldpolitik halten sich Anleger mit Engagements an der Wall Street zurück. Außerdem warteten sie am Mittwoch weiter auf Signale, ob die für Sonntag geplante Verschärfung der US-Strafzölle auf chinesische Waren verschoben wird. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 kamen daher zur Eröffnung kaum vom Fleck.

Da eine Leitzinsänderung der US-Notenbank am Abend als ausgeschlossen gelte, richte sich das Hauptaugenmerk der Anleger auf die Frage, wann die Fed wieder aktiv werde, sagte Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. Sollte Fed-Chef Jerome Powell andeuten, dass eine Verschärfung der US-Strafzölle eine Zinssenkung auslösen könnte, werde die Spannung an den Börsen zum Wochenende hin zunehmen.

Zu den größten Verlierern im Dow Jones zählte Home Depot mit einem Minus von 2,3 Prozent. Die Baumarktkette stellte für 2020 ein überraschend geringes Wachstum von 3,5 bis vier Prozent in Aussicht. Außerdem rechnet sie nur noch mit einer Gewinnmarge von 14 statt 14,4 bis 15 Prozent. Letzteres gehe aber zum Großteil auf das Konto höherer Investitionen in das Online-Geschäft, sagte Analyst Seht Basham vom Vermögensverwalter Wedbush.