MÄRKTE-Hoffnung auf Handelsdeal gibt Wall Street Auftrieb

Frankfurt, 12. Dez (Reuters) - Wieder aufgeflammte Hoffnungen auf eine baldige Entschärfung des Zollstreits mit China geben den US-Börsen Auftrieb. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 legten zur Eröffnung am Donnerstag jeweils etwa ein halbes Prozent zu. Letzterer markierte mit 3160,98 Punkten sogar ein Rekordhoch.

Genährt wurden die Hoffnungen von Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump, wonach ein Handelsabkommen mit China näher rücke. Unklar blieb zunächst, ob die für Sonntag geplante Verschärfung der US-Strafzölle auf chinesische Waren vom Tisch ist.

Parallel dazu beobachteten Anleger aufmerksam die Parlamentswahl in Großbritannien. Dort entscheiden die britischen Wähler nicht nur über den künftigen Premierminister, sondern auch über die Fortsetzung des Brexit-Dramas. Sollten die Tories um Amtsinhaber Boris Johnson die absolute Mehrheit erringen, erwarten Experten einen geordneten EU-Ausstieg Großbritanniens zum 31. Januar 2020.

Zu den Favoriten an der Wall Street gehörte Delta Air Lines mit einem Kursplus von 1,8 Prozent. Die Fluggesellschaft peilt für 2020 einen Gewinn von 6,75 bis 7,75 Dollar je Aktie an. Analysten hatten bisher im Schnitt mit 7,06 Dollar gerechnet.