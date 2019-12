MÄRKTE-US-Börsen schwächer - Trump dämpft Hoffnung auf Handelsdeal

Frankfurt, 13. Dez (Reuters) - Die Hoffnung der US-Anleger auf eine kurz bevorstehende Einigung im Zollstreit mit China schwindet wieder. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der Index der Technologiebörse Nasdaq lagen am Freitag jeweils 0,1 Prozent im Minus bei 28.105 und 8713 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,2 Prozent auf 3164 Zähler ab.

US-Präsident Donald Trump hat einen Bericht des “Wall Street Journal” zu einer bevorstehenden Einigung mit China im Zollstreit als “vollständig falsch” zurückgewiesen. Vor allem die Darstellung der Zölle stimme nicht, erklärte Trump über den Kurznachrichtendienst Twitter. Nähere Angaben machte er nicht.

Eigentlich hatten sich in den vergangenen Tagen die Anzeichen für eine Annäherung gehäuft. Insider hatten berichtet, dass sich die Parteien im Grundsatz auf ein Abkommen geeinigt hätten. In dessen Rahmen solle die für Sonntag geplante Verschärfung der US-Strafzölle aufgeschoben und bestehende Abgaben zurückgeschraubt werden.