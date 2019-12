MÄRKTE-Trump schürt Optimismus im Zollstreit - Wall Street im Plus

Frankfurt, 23. Dez (Reuters) - Die US-Börsen haben am Montag zugelegt. Optimistische Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zum Handelskonflikt mit China brachten die Anleger in Kauflaune. Der Leitindex Dow Jones notierte bei 28.561 Punkten 0,4 Prozent im Plus. Der breiter gefasste S&P500 stieg um 0,2 Prozent und erreichte gleich zu Handelsbeginn mit 3226 Punkten einen neuen Rekordstand. Der Index der Technologiebörse Nasdaq erhöhte sich ebenfalls um 0,2 Prozent und tendierte bei 8938 Zählern.

Besonders gefragt waren Boeing-Papiere, die sich um zwei Prozent verteuerten. Der Airbus-Rivale hatte seinen Chef Dennis Muilenburg nach dem Debakel um die Unglücksmaschine 737 Max vor die Tür gesetzt.

Positiv nahmen die meisten Anleger auf, dass Trump nach eigenen Worten “sehr bald” mit der Unterzeichnung der ersten Stufe eines Handelsabkommmens mit China rechnet. Eine Einigung auf die sogenannte “erste Phase” des Abkommens war aber bereits vor einigen Tagen verkündet worden. Deshalb konnten sich die Investoren auch nicht ausnahmslos begeistern.

Die Freude über das Teil-Handelsabkommen zwischen den USA und China verebbe bereits, sagte Chris Beauchamp, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses IG. Andere Börsianer verwiesen darauf, dass Details des Deals immer noch unklar seien.