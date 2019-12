MÄRKTE-Verfahren gegen Trump lässt US-Anleger kalt

New York, 19. Dez (Reuters) - Angesichts des nahenden Jahresendes verebbt die Kauflaune der US-Anleger. Ermutigende Arbeitsmarktdaten verhalfen den Leitindizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq zur Eröffnung am Donnerstag aber zu einem Kursplus von je etwa 0,3 Prozent. Der Nasdaq-Index markierte mit 8850,07 Punkten sogar ein erneutes Rekordhoch. Die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sank in den vergangenen Woche um 18.000 auf 234.000.

Die offizielle Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump brachte Anleger nicht aus der Ruhe. “Der von den Republikanern beherrschte Senat wird den Präsidenten niemals fallenlassen”, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. “Der Impeachment-Prozess ist und bleibt derart parteipolitisch, dass Trump nicht aus dem Amt entfernt werden wird.” Hierfür wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Senat notwendig.

Bei den Aktienwerten stach Rite Aid mit einem Kursplus von fast 40 Prozent heraus. Das ist der größte Kurssprung seit vier Jahren. Zum ersten Mal seit vier Quartalen übertraf die Apothekenkette die Markterwartungen. Außerdem rechnet sie für 2020 mit einem geringeren Verlust als bislang.

Conagra Brands überraschte ebenfalls positiv. Dank einer starken Nachfrage nach Tiefkühlkost und Knabber-Artikeln verdoppelte der Lebensmittel-Konzern den Quartalsgewinn nahezu. Mit einem Plus von 8,9 Prozent verbuchten Conagra-Titel den größten Tagesgewinn seit einem Dreivierteljahr. (Büros New York, Frankfurt und Bangalore redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)