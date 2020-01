MÄRKTE-Wall Street startet mit neuen Kursrekorden ins Börsenjahr

New York, 02. Jan (Reuters) - In der Hoffnung auf frischen Rückenwind für die Konjunktur decken sich weitere Anleger mit US-Aktien ein. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung des ersten Handelstages 2020 um bis zu ein Prozent. Mit 28.743,78 Punkten, 9060,69 Zählern und 3250,04 Stellen markierten sie jeweils neue Bestmarken.

Ein Stimmungsaufheller war die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, ein erstes Teil-Handelsabkommen mit China werde am 15. Januar unterzeichnet. Kim Forrest, Chef-Anleger des Vermögensverwalters Bokeh, mahnte allerdings zur Besonnenheit. Die Verhandlungen über eine anschließende umfassendere Einigung würden voraussichtlich langwierig und kompliziert.

Außerdem senkte die chinesische Notenbank die Anforderungen für Einlagen der Geschäftsbanken und machte damit umgerechnet rund 100 Milliarden Euro für zusätzliche Kredite frei. Dies schürte Hoffnungen auf ein stärkeres Wachstum der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft.

Bei den Unternehmen gehörte Tesla mit einem Kursplus von 2,3 Prozent auf 428 Dollar zu den Favoriten. Der Elektroauto-Pionier will am kommenden Montag sein erstes vor Ort produziertes “Model 3” in China ausliefern. Außerdem rechnen die Analysten des Vermögensverwalters Canaccord Genuity für das abgelaufene vierte Quartal mit einem Ergebnis über Markterwartungen voraus. Sie verdoppelten ihr Kurziel auf 515 Dollar. (Reporter: Medha Singh, Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)