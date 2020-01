MÄRKTE-US-Börsen vor Handelsdeal etwas höher - Goldman enttäuscht

Frankfurt, 15. Jan (Reuters) - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch vor der geplanten Unterzeichnung des ersten Teilabkommens im Zollstreit vorsichtig nach oben bewegt.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann 0,3 Prozent auf 29.021 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq legten jeweils 0,2 Prozent auf 3290 und 9275 Punkte zu.

Nach monatelangen, zähen Verhandlungen wollen US-Präsident Donald Trump und der chinesische Vize-Premierminister Liu He am Mittwoch in Washington das Handels-Teilabkommen unterzeichnen. “Wichtig für die Investoren ist, dass die Spannungen abgebaut werden und dass es einen Weg nach vorne gibt”, sagte Finanzexperte Rick Meckler vom Vermögensverwalter Cherry Lane Investments. “Aber die Regierung hat einen der wichtigsten Teile davon für die Zukunft aufgeschoben. Es bleibt abzuwarten, ob der Deal, wenn er abgeschlossen ist, für die Vereinigten Staaten vorteilhaft ist.” US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte erklärt, dass die milliardenschweren Sonderzölle auf chinesische Importe bis zum Abschluss eines zweiten Abkommens beibehalten werden sollen.

Gefragt waren vor allem Pharma-Aktien. Im Finanzsektor verdarb hingegen Goldman Sachs mit einem Gewinnrückgang im Quartal die Laune. Die Aktien der US-Investmentbank fielen um zwei Prozent. Auch die Bank of America verdiente weniger, die Titel gaben 2,4 Prozent nach. Papiere von Blackrock kletterten hingegen um 1,2 Prozent, da der Vermögensverwalter besser abschnitt als erwartet.

Der US-Einzelhandelskonzern Target vergraulte die Anleger mit enttäuschenden Geschäftszahlen. Die Aktien fielen um mehr als fünf Prozent. Auch Papiere des Rivalen Walmart verloren im Sog dessen 1,1 Prozent.