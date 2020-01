MÄRKTE-Rekordjagd an der Wall Street geht weiter - IBM stützt

Frankfurt, 22. Jan (Reuters) - Die Hoffnung auf eine rasche Eindämmung des Coronavirus und ermutigende Firmenbilanzen geben der Wall Street weiteren Rückenwind. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Mittwoch um bis zu 0,7 Prozent. Nasdaq und S&P markierten dabei neue Bestmarken. Für die Nasdaq war es der zehnte Tag in Folge mit einem Rekordhoch.

“Zwar ist die Zahl der Todesopfer durch den Virus auf neun gestiegen”, sagte Art Hogan, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters National Securities. “Die Nachrichten aus China dämpfen allerdings die Furcht, dass sich das Ganze zu einer Epidemie ausweitet.” Die chinesische Regierung informiert täglich über die Anzahl der bekannten Fälle, um Panik in der Öffentlichkeit zu vermeiden. Menschen, die mit infizierten Personen in Kontakt gekommen sind, werden isoliert. Viele Chinesen sagten die anlässlich des dortigen Neujahrsfestes geplanten Reisen ab und mieden öffentliche Plätze wie Kinos und Einkaufszentren.

IBM-Aktien stiegen um 3,5 Prozent. Der IT-Konzern legte dank eines starken Cloud-Geschäfts ein Quartalsergebnis über Markterwartungen vor. Positiv sei vor allem das Umsatzplus, schrieb Analyst Knut Woller von der Baader Helvea Bank.

Auch Netflix überraschte mit einem Quartalsergebnis über den Prognosen. Allerdings verdarb die Warnung vor einem verschärftem Wettbewerb mit den neuen Streaming-Diensten von Apple und Disney Investoren die Laune. "Einen Vorgeschmack bietet die Entwicklung in den USA", schrieb DZ Bank-Analyst Ingo Wermann. Hier enttäusche das Kundenwachstum. "Preiserhöhungen sowie der härtere Kampf um die 'kostbare Freizeit und die US-Dollar' der Nutzer resultierten in einer höheren Kündigungsquote." Netflix-Aktien büßten zwei Prozent ein.