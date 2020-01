MÄRKTE-Coronavirus macht US-Anleger nervös - Gemischte Firmenbilanzen

Frankfurt, 23. Jan (Reuters) - Aus Verunsicherung über die Folgen des Coronavirus fassen Anleger US-Aktien nur mit spitzen Fingern an. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 bröckelten am Donnerstag um jeweils etwa ein halbes Prozent ab, blieben damit aber auf Tuchfühlung mit ihren jüngsten Rekordhochs.

Im Kampf gegen die Ausbreitung der durch den Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit riegelte die chinesische Regierung zwei Millionenstädte ab und strich die geplanten offiziellen Feiern zum Neujahrsfest. Es gehe die Angst um, dass sich die von dem Erreger ausgelöste Lungenkrankheit von einer Epidemie zu einer Pandemie entwickele, sagte Robert Pavlik, Chef-Anlagestratege beim Vermögensverwalter SlateStone.

Börsianer befürchten, dass viele Chinesen nun ihre geplanten Reisen zu Verwandten oder in den Urlaub absagen. Dies brockte den Kasino-Betreibern Las Vegas Sands, Melco und Wynn Kursverluste bis zu 3,6 Prozent ein. Alle drei Firmen betreiben Glücksspiel-Hotels in der chinesischen Sonderverwaltungszone Macau. Die Kreuzfahrt-Anbieter Carnival, Royal Caribbean und Norwegian Cruis Line büßten bis zu drei Prozent ein.

Unabhängig davon konnte Travelers ein Quartalsergebnis über Markterwartungen nicht in Kursgewinne ummünzen. Der Versicherer steigerte zwar dank einer höheren Nachfrage und gestiegener Prämien den Überschuss um 41 Prozent auf 873 Millionen Dollar. Die Papiere verbilligten sich aber um 3,4 Prozent. Sie hatten in den vergangenen Tagen knapp vier Prozent und damit mehr als drei Mal so stark wie der Gesamtmarkt zugelegt.