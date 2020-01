MÄRKTE-Wall Street auf Erholungskurs - Warten auf Apple-Zahlen

Frankfurt, 28. Jan (Reuters) - Einige Anleger nutzen den jüngsten Kursrutsch zum Wiedereinstieg in den US-Aktienmarkt. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Dienstag um bis zu 0,9 Prozent, nachdem sie am Montag jeweils knapp zwei Prozent verloren hatten.

Anleger reagierten erleichtert auf Äußerungen der Weltgesundheitsorganisation WHO, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan. Außerdem seien die jüngsten Kursverluste überzogen gewesen. Die WHO hatte sich zuversichtlich gezeigt, dass die Regierung in Peking den Ausbruch des Coronavirus unter Kontrolle bringen könne.

Unter den Unternehmen stand Apple im Rampenlicht. Der Elektronik-Konzern wollte nach US-Börsenschluss Geschäftszahlen vorlegen. “Anleger werden auf mögliche Störungen der Produktion durch den Coronavirus-Ausbruch achten”, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Schließlich lasse der iPhone-Hersteller seine Produkte in China zusammenbauen. Sollte der Konzern die aktuelle Lage als kurzfristige Beeinträchtigung werten, werde dies Investoren einen Seufzer der Erleichterung entlocken. Apple-Aktien legten zur Eröffnung 1,6 Prozent zu.

Die Titel von Harley Davidson rutschten dagegen um 6,7 Prozent ab und steuerten auf den größten Tagesverlust seit zwei Jahren zu. Auslöser des Ausverkaufs waren ein überraschend starker Umsatzrückgang und ein Gewinneinbruch des Motorradbauers.