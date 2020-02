MÄRKTE-Wall Street bleibt auf Rekordkurs - Twitter hebt ab

Frankfurt, 06. Feb (Reuters) - Eine Flut von Firmenbilanzen und Entspannungssignale im Handelsstreit treiben die US-Börsen auf immer neue Höchststände. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte sprang am Donnerstag um 0,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 29.406 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 markierte mit 3346 Zählern ebenfalls eine neue Bestmarke. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,1 Prozent auf 9513 Punkte.

Die Gewinnsaison des vierten Quartals ist zu mehr als zur Hälfte abgeschlossen, wobei Refinitiv-Daten zufolge fast 70 Prozent der S&P 500-Unternehmen die Gewinnschätzungen übertrafen. Zudem will China unlängst verhängte Strafzölle auf einige US-Importwaren halbieren, was die Stimmung an den Börsen ebenfalls aufhellte. Die Nervosität der Anleger wegen der Ausbreitung des Coronavirus trat etwas in den Hintergrund. “Die Angst, die die Investoren bei Ausbruch des Virus hatten, scheint etwas nachgelassen zu haben”, sagte Stratege Rick Meckler vom Vermögensverwalter Cherry Lane Investments.

Der erste Quartalsumsatz in Milliardenhöhe gab Twitter Schub. Die Aktien legten mehr als vierzehn Prozent zu. Der Umsatz des US-Kurznachrichtendienstes stieg im Schlussquartal um elf Prozent auf 1,01 Milliarden Dollar. Analysten hatten Refinitiv-Daten zufolge im Schnitt mit 996,7 Millionen Dollar gerechnet.

Zu den Verlierern zählten die Aktien des Cornflakes-Herstellers Kellog mit einem Minus von acht Prozent. Die Umsätze des Konzerns waren im vierten Quartal rückläufig gewesen.

Für Tesla-Aktien ging es weitere sechs Prozent abwärts. Die Aktien des Elektroauto-Bauers waren am Mittwoch wegen drohender Verzögerungen bei der Auslieferung in China gefertigter Fahrzeuge um gut 17 Prozent eingebrochen. In den vergangenen sechs Monaten hat sich der Aktienkurs von Tesla jedoch mehr als verdreifacht. (Reporter: Medha Singh, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)