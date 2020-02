MÄRKTE-Apples gekappte Umsatzziele belasten US-Börsen

Frankfurt, 18. Feb (Reuters) - Ein pessimistischer Ausblick von Apple verdirbt US-Anlegern die Laune. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 meldeten sich nach dem verlängerten Wochenende am Dienstag mit Kursverlusten von jeweils einem knappen halben Prozent zurück. Apple-Aktien rutschten um 3,1 Prozent ab.

Wegen der Coronavirus-Epidemie in China rechnet der iPhone-Hersteller nicht mehr damit, seine Umsatzziele für das laufende Quartal erreichen zu können. "Das lenkt den Blick der Leute wieder auf den wirtschaftlichen Schaden durch die Coronavirus-Epidemie", sagte Art Hogan, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters National Securities. Apples Warnung werfe ein Schlaglich auf die möglichen Beeinträchtigungen anderer Firmen, die stark vom Geschäft mit China abhängig sind. Investoren warfen zunächst Aktien von Apple-Zulieferern aus ihren Depots. So verloren die Titel von Broadcom, Qualcomm, Qorvo oder Skyworks bis zu 2,5 Prozent.