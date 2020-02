MÄRKTE-Konjunkturoptimismus gibt Wall Street Auftrieb

Frankfurt, 19. Feb (Reuters) - In der Hoffnung auf frischen Rückenwind für die Konjunktur kehren Anleger in die US-Aktienmärkte zurück. Die Leitindizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq stiegen zur Eröffnung am Mittwoch um bis zu 0,7 Prozent. Dabei markierte letzterer mit 9801,04 Punkten ein Rekordhoch

Genährt wurde der Optimismus von den Plänen der chinesischen Regierung für ein Konjunkturprogramm zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie. “Es kursieren Gerüchte, die chinesische Zentralbank werde zur Ankurbelung der Konjunktur heute Nacht die kurzfristigen Zinsen senken”, sagte John Brady, Manager beim Brokerhaus R.J. O’Brien & Associates. Anleger gingen davon aus, dass der Großteil der wirtschaftlichen Belastungen durch das Coronavirus auf das erste Quartal beschränkt bleibe und sich die Konjunktur anschließend rasch erholen werde.

Die Aktien des iPhone-Herstellers Apple, dessen von der Epidemie ausgelöste Umsatzwarnung den internationalen Börsen am Dienstag zugesetzt hatte, legten 0,6 Prozent zu. Gefragt waren auch die Papiere von Garmin, die sich um 7,4 Prozent verteuerten. Der Anbieter von Navigationsgeräten und Fitness-Uhren übertraf mit seinen Quartalszahlen die Markterwartungen.